В регионе России мигрантам решили запретить работать в магазинах

В Белгородской области мигрантам решили запретить работать в магазинах

В Белгородской области мигрантам с 2026 года решили запретить работать в магазинах, следует из постановления главы региона России.

Работодатели с 2026 года не смогут принимать на работу иностранных специалистов, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, на предприятиях розничной торговли. Как уточняется в документе, исключением будут объекты торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

С 2025 года в российском регионе действует запрет для мигрантов на работу в сферах пассажирских перевозок и общепита.

Ранее в Новосибирской области иностранцам запретили работать в семи отраслях — в частности, в буфетах при офисах, больницах и школах. В список также вошли автомобильные грузоперевозки и фитнес-клубы.