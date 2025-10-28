Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 28 октября 2025Россия

В регионе России мигрантам решили запретить работать в магазинах

В Белгородской области мигрантам решили запретить работать в магазинах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Белгородской области мигрантам с 2026 года решили запретить работать в магазинах, следует из постановления главы региона России.

Работодатели с 2026 года не смогут принимать на работу иностранных специалистов, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, на предприятиях розничной торговли. Как уточняется в документе, исключением будут объекты торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

С 2025 года в российском регионе действует запрет для мигрантов на работу в сферах пассажирских перевозок и общепита.

Ранее в Новосибирской области иностранцам запретили работать в семи отраслях — в частности, в буфетах при офисах, больницах и школах. В список также вошли автомобильные грузоперевозки и фитнес-клубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Части россиян обещали резкое потепление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости