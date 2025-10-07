В регионе России мигрантам запретили работать в больницах и школах

В Новосибирской области мигрантам запретили работать в семи отраслях

В Новосибирской области мигрантам запретили работать в семи отраслях — в частности, в буфетах при офисах, больницах и школах. Постановление подписал первый вице-губернатор региона России Владимир Знатков, пишет РБК.

В перечень запрещенных профессий для иностранных специалистов также вошли автомобильные грузоперевозки и фитнес-клубы.

До этого момента в регионе уже действовал запрет на работу мигрантов в точках розничной торговли алкоголем и табаком, службах такси и детских садах.

Как следует из постановления, приоритет при трудоустройстве в эти сферы деятельности будет отдаваться россиянам.

Компании обязали в течение двух месяцев после вступления документа в силу привести численность иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями.

Ранее в Госдуме предложили запретить нанимающим мигрантов компаниям участие в госзакупках. При этом уточнялось, что должно быть исключение в случаях с высококвалифицированными специалистами.