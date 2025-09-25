В Госдуме предложили один запрет для нанимающих мигрантов компаний

Миронов предложил запретить нанимающим мигрантов компаниям участие в госзакупках

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить компаниям, нанимающим на работу мигрантов, участвовать в государственных и муниципальных закупках. Об этом он высказался в беседе с 360.ru.

Депутат Госдумы уточнил, что должно быть исключение в случаях с высококвалифицированными специалистами. Он обратил внимание, что, по данным МВД, в России находится более шести миллионов иностранных граждан. В связи с этим возрастает нагрузка на бюджет, а казна недополучает около трех триллионов рублей, пояснил политик.

По его словам, на социальное и медицинское обслуживание иностранцев идут «огромные деньги». В 2024 году траты только на депортацию мигрантов-нарушителей превысили один миллиард рублей, подчеркнул парламентарий. Он направил предложение о запрете на участие в госзакупках для указанной категории компаний премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

