В России решили изменить экзамены по русскому языку для детей мигрантов

В России детей мигрантов захотели по-новому тестировать на знание русского языка. В проведение экзаменов внесут изменения, соответствующее поручение дано профильным министерствам правительства, передает ТАСС.

По данным агентства, чиновники должны будут донастроить контрольно-измерительные материалы, а также порядок проведения самого тестирования с учетом индивидуальных особенностей экзаменуемых — в частности, будут учтены запросы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, при проведении экзаменов на знание русского языка для детей мигрантов будет учтено, что в России существуют образовательные учреждения разного уровня. В соответствии с этими обстоятельствами будут применяться разные форматы оценки знаний.

«Сегодня фактически мы впервые обладаем объективной и достоверной информацией по всем вопросам, связанным с зачислением в школу детей иностранных граждан (...) Эта работа позволила снять множество социальных конфликтов и создать правильные условия для организации образовательного процесса», — обозначила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее сообщалось, что менее двух процентов детей мигрантов — 27 из 1762 желающих сдать экзамен по русскому языку — прошли тестирование для поступления в российские школы.