Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 24 сентября 2025Россия

В России детей мигрантов захотели по-новому тестировать на знание русского языка

В России решили изменить экзамены по русскому языку для детей мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

В России детей мигрантов захотели по-новому тестировать на знание русского языка. В проведение экзаменов внесут изменения, соответствующее поручение дано профильным министерствам правительства, передает ТАСС.

По данным агентства, чиновники должны будут донастроить контрольно-измерительные материалы, а также порядок проведения самого тестирования с учетом индивидуальных особенностей экзаменуемых — в частности, будут учтены запросы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, при проведении экзаменов на знание русского языка для детей мигрантов будет учтено, что в России существуют образовательные учреждения разного уровня. В соответствии с этими обстоятельствами будут применяться разные форматы оценки знаний.

«Сегодня фактически мы впервые обладаем объективной и достоверной информацией по всем вопросам, связанным с зачислением в школу детей иностранных граждан (...) Эта работа позволила снять множество социальных конфликтов и создать правильные условия для организации образовательного процесса», — обозначила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее сообщалось, что менее двух процентов детей мигрантов — 27 из 1762 желающих сдать экзамен по русскому языку — прошли тестирование для поступления в российские школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    Разрушен миф о «полезном бокале вина»

    Песков ответил на вопрос о целях спецоперации

    «VK Музыка» запустила новый раздел

    В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

    Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

    Раскрыты потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

    Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

    Раскрыт план одного из кандидатов на пост генсека ООН

    Волочкова отправилась в рехаб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости