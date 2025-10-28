Россия
13:59, 28 октября 2025Россия

В России появится обязательное тестирование для беременных

Минздрав России введет обязательное неинвазивное тестирование для беременных
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России появится обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что анализ позволит выявлять хромосомные аномалии у плода без вмешательств. По словам репродуктолога Виктории Шустовой, тест безопасен и информативен.

«Его внедрение в стандарт наблюдения — большой шаг к развитию современной пренатальной диагностики», — добавила она.

Ранее стало известно, что в российских клиниках захотели ввести должность советника по абортам. Соответствующая инициатива содержится в методических рекомендациях, разработанных Минздравом.

