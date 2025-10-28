В российском регионе начали арестовывать активы «Махонинских»

В Челябинске арестовали несколько объектов недвижимости «Махонинских»

В Челябинске арестовали несколько объектов недвижимости «Махонинских». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приставы, приехавшие из Москвы, занялись исполнением решением Советского районного суда об аресте активов, принадлежащих объединению «Махонинские». Арестованы несколько компаний, торговый комплекс и магазин. Также под обеспечительные меры попали счета Андрея Махонина.

Объединение имеет более сотни объектов недвижимости. Также оно владеет коммерческими организациями общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей и 12 автомобилями.

Объединение «Махонинские» было создано братьями Андреем и Александром Махониными в 1990-х годах. С момента создания группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей указанного региона, своих конкурентов и оппонентов.

27 октября в Челябинске Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать экстремистским и запретить объединение «Махонинские». Надзорное ведомство указало, что участники объединения придерживаются идеологии движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее сообщалось, что в российском регионе провели следственные действия в отношении объединения «Махонинские».