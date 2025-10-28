Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 28 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе начали арестовывать активы «Махонинских»

В Челябинске арестовали несколько объектов недвижимости «Махонинских»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске арестовали несколько объектов недвижимости «Махонинских». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приставы, приехавшие из Москвы, занялись исполнением решением Советского районного суда об аресте активов, принадлежащих объединению «Махонинские». Арестованы несколько компаний, торговый комплекс и магазин. Также под обеспечительные меры попали счета Андрея Махонина.

Объединение имеет более сотни объектов недвижимости. Также оно владеет коммерческими организациями общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей и 12 автомобилями.

Объединение «Махонинские» было создано братьями Андреем и Александром Махониными в 1990-х годах. С момента создания группировка промышляла вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей указанного региона, своих конкурентов и оппонентов.

27 октября в Челябинске Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать экстремистским и запретить объединение «Махонинские». Надзорное ведомство указало, что участники объединения придерживаются идеологии движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее сообщалось, что в российском регионе провели следственные действия в отношении объединения «Махонинские».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости