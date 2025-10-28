Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 28 октября 2025Экономика

В Сбере спрогнозировали ослабление рубля

В Сбербанке считают, что к концу года курс доллара может укрепиться до 90 рублей
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Сбербанке ожидают ослабления курса рубля до конца текущего года, заявил зампред правления и руководитель финансового блока кредитной организации Тарас Скворцов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей», — цитирует агентство прогноз топ-менеджера.

До этого с предположением о том, что к концу года курс нацвалюты снизится, выступал председатель правления Сбера Герман Греф.

Текущий официальный курс доллара составляет 78,98 рубля. В первой половине сентября российская валюта теряла свои позиции, но в начале октября снова начала расти, что некоторые эксперты связывали с активной продажей иностранной валюты со стороны экспортеров, которые до этого активно накапливали ее, ожидая ослабления геополитической напряженности и более быстрого снижения ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»

    Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости