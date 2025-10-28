В Сбере спрогнозировали ослабление рубля

В Сбербанке считают, что к концу года курс доллара может укрепиться до 90 рублей

В Сбербанке ожидают ослабления курса рубля до конца текущего года, заявил зампред правления и руководитель финансового блока кредитной организации Тарас Скворцов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уровень сейчас трудно называть, но в целом в районе 90 рублей», — цитирует агентство прогноз топ-менеджера.

До этого с предположением о том, что к концу года курс нацвалюты снизится, выступал председатель правления Сбера Герман Греф.

Текущий официальный курс доллара составляет 78,98 рубля. В первой половине сентября российская валюта теряла свои позиции, но в начале октября снова начала расти, что некоторые эксперты связывали с активной продажей иностранной валюты со стороны экспортеров, которые до этого активно накапливали ее, ожидая ослабления геополитической напряженности и более быстрого снижения ключевой ставки.