15:56, 28 октября 2025Культура

В своем последнем видео Роман Попов обратился к фанатам

Актер Роман Попов в своем последнем обращении к фанатам благодарил их за помощь
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «Роман Попов Official»

Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», в своем последнем видео обратился к фанатам, которые помогали собирать деньги на лечение. Видео было опубликовано в его Telegram-канале.

В трогательном послании к подписчикам артист благодарил всех, кто поддерживал его на фоне тяжелой болезни. Известно, что в сентябре Роман проходил очередной курс химиотерапии после рецидива онкологии. Из-за болезни Попов почти ослеп и очень плохо слышал.

Ранее стало известно, что актер Роман Попов ушел после операции из-за прободной язвы желудка на фоне осложнений после химии.

