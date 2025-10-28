Экономика
19:37, 28 октября 2025Экономика

В юго-восточной Азии произошло мощное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Индонезии

Фото: Roni Bintang / Getty Images

У берегов Индонезии во вторник, 28 октября, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 23:40 по местному времени (17:40 мск) в море Банда, эпицентр находился в 331 километре на юго-западе от города Туал с населением примерно 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 143 километра. Угроза цунами при этом не объявлялась.

Ранее в этот же день стало известно, что за сутки на Камчатку обрушились сразу семь землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 5,0. Сила афтершоков достигала от 3,8 до 4,8.

