В зоне СВО заметили «фронтового» верблюда рядом с дымящимся БТР

Появилось видео с пойманным бойцами ВСУ верблюдом в зоне боевых действий
Александра Синицына
В сети появилось видео с верблюдом, которого поймали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Его прокомментировал российский эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

«Фронтовой верблюд», — написал Рожин.

На кадрах видно, что животное привязали к машине военнослужащих, так что оно вынуждено бежать вслед за ней. Откуда в зоне спецоперации (СВО) появился верблюд и как он попал к украинским военным, неизвестно.

Также в объектив камеры попал дымящийся бронетранспортер (БТР) M113 американского производства. Военный эксперт предположил, что в проекцию на лобовом стекле боевой машины мог прилететь дрон.

Ранее на видео попала схватка российского солдата с пятью бойцами ВСУ. Кадры сняли в ходе боев за Новогригоровку Донецкой народной республики (ДНР).

