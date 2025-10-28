Экономика
14:07, 28 октября 2025Экономика

Ведущей экономике Европы предсказали цунами банкротств

Кирилл Луцюк
Алис Вайдель

Алис Вайдель. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия должна изменить экономическую и налоговую политику, так как в противном случае ей не избежать потрясений. Об этом предупредила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, инфляция столь ощутимо подрывает благосостояние граждан, что у них уже не остается возможности экономить. У каждого четвертого жителя ФРГ накоплений хватит только на два месяца. Вайдель уверена, что немцам грозит цунами персональной неплатежеспособности.

Во второй половине октября сообщалось о продолжающемся ослабевании немецкой экономики. Ее промышленность страдает от структурных проблем и пошлин США. Низкая загрузка производственных мощностей мешает инвестициям, а восстановление строительного сектора по-прежнему видится делом неблизкого будущего.

В конце лета стало известно, что германской экономике не удалось избежать продолжающегося роста инфляции. Ее уровень в августе 2025 года составил 2,2 процента.

