Ведущей экономике Европы предсказали цунами банкротств

Сопредседатель АдГ Вайдель: Немцев накроет цунами банкротств

Германия должна изменить экономическую и налоговую политику, так как в противном случае ей не избежать потрясений. Об этом предупредила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, инфляция столь ощутимо подрывает благосостояние граждан, что у них уже не остается возможности экономить. У каждого четвертого жителя ФРГ накоплений хватит только на два месяца. Вайдель уверена, что немцам грозит цунами персональной неплатежеспособности.

Во второй половине октября сообщалось о продолжающемся ослабевании немецкой экономики. Ее промышленность страдает от структурных проблем и пошлин США. Низкая загрузка производственных мощностей мешает инвестициям, а восстановление строительного сектора по-прежнему видится делом неблизкого будущего.

В конце лета стало известно, что германской экономике не удалось избежать продолжающегося роста инфляции. Ее уровень в августе 2025 года составил 2,2 процента.