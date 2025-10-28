Военкор призвал главу Запорожской области не приписывать себе заслуги военных

Военкор Безсонов: Балицкий приписывает заслуги военных и критикует курян

Военкор, бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале призвал главу Запорожской области Евгения Балицкого не приписывать себе заслуги военных, критикуя курян.

Безсонов отметил, что чиновник почувствовал себя «великим полководцем», заявив, что в 2023 году «мы защитили Запорожскую область, не чета курчанам».

«Только Балицкий никакого отношения к боевым действиям не имеет, а приписывать себе заслуги военных, еще и критикуя при этом курян, как-то совсем некрасиво», — подчеркнул военкор.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал высказывания главы Запорожской области. Он подчеркнул, что подобные высказывания официального лица недопустимы, и призвал извиниться перед жителями региона.

