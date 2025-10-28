Россия
07:18, 28 октября 2025Россия

Воздушный бой дронов на оптоволокне сняли на видео

Российский FPV-дрон оборвал оптоволокно у БПЛА противника
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

На южно-днепропетровском направлении российский FPV-дрон оборвал оптоволокно у беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Воздушный бой сняли на видео, запись опубликовал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Оператор fpv-дронов разведчиков 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" ВС РФ из Бурятии (...) умелым маневром оборвал оптоволокно у вражеского дрона и вышел победителем», — написал Рожин.

Ранее сообщалось, что российский боец Андрей Кастараков сбил FPV-дрон ВСУ из охотничьего ружья, защищая свое подразделение от воздушной атаки.

