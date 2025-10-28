Бывший СССР
Зеленский назвал свои ожидания от встречи Трампа и Си Цзиньпина

Зеленский: встреча Трампа и Си Цзиньпина может помочь Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Его слова передает «РБК-Украина».

«Если Трампу удастся поговорить или решить, принять решение, найти взаимопонимание с Китаем на то, чтобы уменьшить импорт российской энергетики, я думаю, нам всем это поможет», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский отказался встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в России и Белоруссии. По словам украинского лидера, Будапешт для него не является проблемой, а дело лишь в премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и его политике по отношению к Киеву.

Помимо этого, он назвал необходимые республике сроки поддержки. По его словам, Киеву нужна помощь еще на два-три года, а Украина не собирается «воевать десятилетиями», но хочет получить замороженные российские активы и самостоятельно решить, куда их потратить.

