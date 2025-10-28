Зеленский высказался о территориальных уступках

Зеленский: Украинские войска не будут отходить с позиций для уступок территорий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут отходить с позиций для того, чтобы уступить территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

«Украинские войска "не предпримут никаких шагов назад" на поле боя, чтобы уступить территорию», — отметило агентство.

В комментариях для журналистов Зеленский также подчеркнул, что Киев готов к перемирию только по линии фронта.

Ранее западный аналитик Кристофер Чиввис оценил последствия территориальных уступок со стороны Украины. Он подчеркнул, что передача Донбасса — не самый худший вариант исхода конфликта.