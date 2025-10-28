Культура
23:31, 28 октября 2025

Звезда «Глухаря» высказалась о Романе Попове

Актриса Юлия Егерева поделилась воспоминаниями о работе с Романом Поповым
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Юлия Егерева, известная по ролям в сериалах «Глухарь» и «Реальные пацаны», высказалась о своей совместной работе с Романом Поповым. Ее слова передает портал «Абзац».

Егерева отметила невероятную работоспособность актера.

«Он всегда приходил подготовленным, даже при съемках нашего проекта, уже превозмогая боль. А когда текст меняли в последний момент, по-доброму так злился – переживал за результат», – заявила Юлия.

Также артистка отметила, что актер до последнего дня оставался профессионалом и добрым человеком.

Ранее стало известно, что актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», в своем последнем видео обратился к фанатам, которые помогали собирать деньги на лечение.

