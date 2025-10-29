29 октября в России празднуют День вневедомственной охраны. В мире отмечают День борьбы с инсультом, а жители Турции отмечают День Республики. Православные верующие вспоминают мученика Лонгина Сотника. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День вневедомственной охраны

29 октября 1952 года была организована специальная служба, призванная охранять объекты стратегической важности: мосты, аэропорты, электростанции, железнодорожные узлы, некоторые правительственные учреждения и промышленные предприятия. Сотрудники данной службы не входили в штатный состав охраняемых организаций и учреждений — так и появилось название «вневедомственная охрана».

В 2016 году подразделение вневедомственной охраны включили в состав Федеральной службы войск национальной гвардии. До этого оно находилось в ведении Министерства внутренних дел.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с инсультом

Этот День был учрежден в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с инсультом с целью привлечь внимание к проблеме диагностики и профилактики данного состояния.

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Как правило, проявляется при гипертонической болезни, атеросклерозе, воспалениях и аномалиях мозговых сосудов. По данным ВОЗ, инсульт — вторая по значимости причина летального исхода и третья по значимости причина инвалидности в мире.

День Республики в Турции

Этот праздник установлен в память о провозглашении Турецкой Республики в 1923 году: тогда в Конституцию государства внесли поправки, по результатам которых Османская империя распалась. После этого в стране прошли выборы президента, первым главой Турецкой Республики стал Мустафа Кемаль Ататюрк. В настоящее время его считают основателем современного турецкого государства.

День республики широко отмечают по всей стране. Торжественные мероприятия обычно начинаются 28 октября: на улицах вывешивают национальные знамена, а в правительственных учреждениях, вузах и школах объявляют выходной.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 октября

Вceмиpный дeнь бopьбы c пcopиaзoм;

Национальный день кошек в США;

Дeнь принятия Конституции в Сербии;

Дeнь paбoтникoв oxpaнныx opгaнизaций в Казахстане.

Какой церковный праздник 29 октября

День памяти мученика Лонгина Сотника

Согласно преданию, римский воин Лонгин служил в Иудее под началом Понтия Пилата. Во время казни Христа отряд, которым командовал Лонгин, стоял вокруг Голгофы. Последние часы земной жизни Мессии произвели сильное впечатление на святого, и Лонгин публично признал, что Христос — Сын Божий. Считается, что именно он пронзил копьем ребра Иисуса и от истекшей крови получил исцеление больных глаз.

После погребения Христа Лонгин с отрядом стоял на страже Гроба Господня — воины стали свидетелями чудесного Воскресения, после чего их подкупом склоняли лжесвидетельствовать, будто тело Мессии похитили апостолы. Лонгин и его соратники не соблазнились деньгами. Приняв крещение, святой оставил службу и отправился проповедовать к себе на родину — в Каппадокию. Вскоре там его настигли и обезглавили войны Пилата.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 октября

День памяти преподобного Лонгина Яренгского;

Обретение мощей святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского;

День памяти преподобного Галла, просветителя Швейцарии.

Приметы на 29 октября

В народном календаре 29 октября — день Лонгина Сотника. На Руси считалось, что в это время солнечный свет приобретает особые целебные свойства, поэтому люди обязательно выходили на улицу.

Иней на деревьях в этот день — к скорому потеплению.

Звездное небо — к ясной погоде.

Начинать 29 октября новые дела — значит, навлечь на себя неприятности.

Кто родился 29 октября

Российская актриса известна благодаря ролям в фильмах «Поддубный», «Экипаж», «Метро», сериалах «Молодая гвардия», «Ласточкино гнездо», «Топи» и многих других. Помимо кино, Шпица участвует в телешоу, в 2022 году она опубликовала автобиографию «Жизнь в эпизодах».

Американская актриса, пик популярности которой пришелся на 90-е годы. Широкую известность ей принесли фильмы «Эдвард руки-ножницы», «Битлджюс», «Ночь на земле», «Прерванная жизнь», «Маленькие женщины», «Черный лебедь» и другие. С 2016 года Райдер играет одну из главных ролей в популярном сериале «Очень странные дела».

