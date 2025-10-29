Ценности
47-летняя Любовь Толкалина устроила фотосессию в леопардовых трусах

47-летняя актриса Любовь Толкалина устроила откровенную фотосессию
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская актриса Любовь Толкалина устроила откровенную фотосессию. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда «Побега» предстала перед камерой в лонгсливе и трусах, оформленных леопардовым принтом. При этом она позировала с распущенными волосами и нюдовым макияжем на лице.

Кроме того, знаменитость поделилась снимками в бежевом сарафане и черном костюме, состоящем из вязаного свитера и брюк. Также она продемонстрировала фигуру в пышном платье, отказавшись от бюстгальтера.

Ранее Толкалина показала внешность без макияжа.

.
