Алаудинов назвал основную задачу российских военных на спецоперации

Марина Совина
Фото: Unsplash

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России (ВС РФ), командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, какая ключевая задача стоит сейчас перед российскими военными. Его слова приводит ТАСС.

Алаудинов назвал основную задачу российских военных на спецоперации и подчеркнул, что бойцы берут под контроль территории, чтобы обеспечить Москве лучшую позицию на переговорах.

«Наша задача — сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. Сделать все для того, чтобы освободить максимальную территорию и иметь возможность, если надо будет завершать СВО за столом переговоров, иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным», — объяснил он.

Ранее Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отвлечь российские войска от наступления. Для этого Киев подтягивает ресурсы к границе Курской и Белгородской областей в надежде заставить ВС РФ перебросить силы на этот участок фронта.

