Алаудинов раскрыл маневр ВСУ для отвлечения российских войск

Алаудинов: ВСУ пытаются отвлечь ВС РФ от наступления, собирая ресурсы на границе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отвлечь российские войска от наступления, для этого они подтягивают ресурсы к границе Курской и Белгородской областей в надежде заставить ВС России перебросить силы на этот участок фронта. Маневр Киева раскрыл в разговоре с ТАСС командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Противник опять собрал некие ресурсы, <…> он пытается нас заставить перебросить основные ресурсы с того участка, где у нас идут наступательные действия», — отметил глава «Ахмата».

По словам Алаудинова, ВС РФ все равно окажут достойное сопротивление украинским подразделениям.

Ранее командир «Ахмата» заявил, что ВСУ готовится использовать спецназ для удара по российскому приграничью. Киев планирует задействовать для атаки одни из самых боеспособных подразделений.