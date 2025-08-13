Стало известно о планах ВСУ использовать спецназ для удара по российскому приграничью

Генерал-лейтенант Алаудинов: ВСУ сосредоточили в приграничье спецназ для удара

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовится использовать спецназ для удара по российскому приграничью. Об этих планах стало известно из заявлений генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, замначальника главного военно-политического управления Минобороны, его слова приводит ТАСС.

Алаудинов признал, что у него нет точной информации, где именно произойдет попытка удара сосредоточенных у границы украинских войск.

«Мы можем отметить, что это ССО Украины, которые состоят из, скажем так, специалистов, которые у них еще остались, одни из самых боеспособных подразделений», — заявил он.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией в районе села Катериновка. Разведка вовремя обнаружила передвижение украинских подразделений.