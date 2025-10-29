Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:11, 29 октября 2025Ценности

Анастасия Ивлеева в откровенном бикини искупалась в ледяной воде

Российская блогерша Анастасия Ивлеева в бикини искупалась в ледяной воде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_agentgirl_

Российская блогерша Анастасия Ивлеева в откровенном виде искупалась в ледяной воде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша поделилась новыми кадрами с совместного с мужем отдыха в Узбекистане. Так, в новом видео знаменитость предстала в бикини, которое состояло из бордовых плавок и серого бюстгальтера с тонкими завязками. При этом она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

В сентябре Ивлеева опубликовала фото с полуобнаженным мужем Филиппом Бегаком. Тогда блогерша снялась в ярко-красном купальнике у водопада. Она прыгнула в объятия своего супруга, который был запечатлен на фото в мокрых черных шортах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Трампа наградили

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    ЦБ оценил влияние слабого рубля на российскую экономику

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    МИД Китая анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

    В Таджикистане заявили о важности расширения обучения детей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости