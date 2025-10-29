Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:19, 29 октября 2025Экономика

Пришедшую на смену Decathlon сеть магазинов начали банкротить

«Ъ»: Бывшая структура сети спорттоваров Decathlon в России может обанкротиться
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Reuters

Акционерное общество «Октоблу», операционная компания сети спортивных товаров Desport, управляющая активами французского ретейлера Decathlon в России после его ухода из страны в 2022 году, столкнулась с угрозой банкротства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Общая сумма исков, поданная к структуре, приближается к 850 миллионам рублей. Выручка компании в 2024 году подошла к пяти миллиардам рублей, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее, однако убытки достигли почти трех миллиардов.

При этом количество магазинов Desport сократилось более чем в полтора раза — с 35 точек на момент продажи до 22.

На прошлой неделе с иском о банкротстве в суд обратился один из контрагентов компании ООО «Спорт импекс», который тоже занимается торговлей спорттоварами. Всего же в картотеке имеются сведения о 123 аналогичных делах, что в десятки раз больше, чем годом ранее.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева предположила, что если сеть начнут банкротить, то с учетом числа кредиторов и суммы задолженностей процесс может растянуться на пять лет.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов заметил, что в случае краха Desport этот случай станет первым банкротством компании, лишившейся западного собственника. Управляющий партнер BrandLab Александр Еременко объяснил, что речь идет об общем тренде. Спрос на спортивные товары в России падает, и число профильных магазинов в России снижается, что увеличивает конкуренцию.

До этого руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь указывал, что, оставшись без товаров Decathlon, сеть занялась продажей китайских бюджетных спортивных товаров без узнаваемого бренда. Однако без уникального торгового предложения и активной рекламной кампании выручка оказалась меньше ожиданий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости