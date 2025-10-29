Пришедшую на смену Decathlon сеть магазинов начали банкротить

«Ъ»: Бывшая структура сети спорттоваров Decathlon в России может обанкротиться

Акционерное общество «Октоблу», операционная компания сети спортивных товаров Desport, управляющая активами французского ретейлера Decathlon в России после его ухода из страны в 2022 году, столкнулась с угрозой банкротства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Общая сумма исков, поданная к структуре, приближается к 850 миллионам рублей. Выручка компании в 2024 году подошла к пяти миллиардам рублей, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее, однако убытки достигли почти трех миллиардов.

При этом количество магазинов Desport сократилось более чем в полтора раза — с 35 точек на момент продажи до 22.

На прошлой неделе с иском о банкротстве в суд обратился один из контрагентов компании ООО «Спорт импекс», который тоже занимается торговлей спорттоварами. Всего же в картотеке имеются сведения о 123 аналогичных делах, что в десятки раз больше, чем годом ранее.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева предположила, что если сеть начнут банкротить, то с учетом числа кредиторов и суммы задолженностей процесс может растянуться на пять лет.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов заметил, что в случае краха Desport этот случай станет первым банкротством компании, лишившейся западного собственника. Управляющий партнер BrandLab Александр Еременко объяснил, что речь идет об общем тренде. Спрос на спортивные товары в России падает, и число профильных магазинов в России снижается, что увеличивает конкуренцию.

До этого руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь указывал, что, оставшись без товаров Decathlon, сеть занялась продажей китайских бюджетных спортивных товаров без узнаваемого бренда. Однако без уникального торгового предложения и активной рекламной кампании выручка оказалась меньше ожиданий.