Новые владельцы российских магазинов Decathlon начали закрывать их

«Ведомости»: Торговая сеть Desport начала закрывать магазины из-за плохих продаж

В текущем году специализирующаяся на торговле спортивными товарами сеть Desport, которая выкупила бизнес французской Decathlon в рамках ухода последней из России, продолжила сокращать число торговых точек. Об этом пишут «Ведомости».

По данным консультантов и открытых источников, с февраля были закрыты как минимум пять точек, то есть 17 процентов из тех, что находились под ее управлением.

Последним, с 7 августа, перестал работать магазин Desport в районе Алтуфьево в Москве. Ранее остановили работу точки в Самаре, Ногинске, в петербургском «Охта моле» и подмосковном «Зеленопарке». К концу лета у Desport оставалось 24 магазина.

Сеть находится под управлением АО «Октоблу», принадлежащего фирме АРМ, конечный бенефициар которой не раскрывается. Она выкупила активы группы Decathlon два года назад, а осенью 2023 года провела ребрендинг. На тот момент продажи велись в 35 магазинах.

С начала года, по данным арбитражных судов, к «Октоблу» подано 104 иска на 713 миллионов рублей, что в 7,7 раза больше, чем за весь прошлый год. Один из источников издания говорит, что проблемы связаны с неэффективной работой закрытых точек и низкими продажами.

Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь заметил, что сеть перешла на продажу китайских бюджетных спортивных товаров без узнаваемого бренда, но в силу отсутствия уникального торгового предложения и слишком слабой рекламы возникли проблемы с выручкой.

