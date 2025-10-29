Депутат Михаил Романов назвал бюджет Санкт-Петербурга шагом к развитию города

Михаил Романов: Бюджет Петербурга — это курс на развитие и социальную поддержку

Проект бюджета Санкт-Петербурга отражает системный подход к развитию города. В нем четко видна логика последовательной работы губернатора Александра Беглова по укреплению социальной сферы, развитию транспортной инфраструктуры и реализации стратегических проектов федерального уровня. Это бюджет роста, который позволит городу укрепить свои позиции как одного из лидеров российской экономики. Так член фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга Михаил Романов в своем Telegram-канале прокомментировал представленный губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Законодательное собрание города проект бюджета на 2026–2028 годы.

Согласно документу, доходы городской казны в 2026 году запланированы в размере 1,45 триллиона рублей, расходы — 1,64 триллиона рублей.

Глава региона подчеркнул, что это рекордные показатели, отметил парламентарий. Рост доходов позволит Петербургу реализовать ключевые мегапроекты и при этом расширить социальные программы. Во многом рост обеспечен высокими результатами промышленности, которая получает государственную поддержку.

По мнению Михаила Романова, социальная часть бюджета, как и прежде, занимает наибольший объем. На строительство школ и детских садов в Адресной инвестиционной программе предусмотрено 75,4 миллиарда рублей. За три года планируется построить 76 новых объектов образования, которые будут соответствовать «петербургскому стандарту — включать спортзалы, бассейны, лаборатории и мультимедийные кабинеты. Также продолжается модернизация действующих школ.

Среди приоритетов бюджета — развитие здравоохранения, социальной поддержки и губернаторского проекта «Серебряный возраст». На помощь участникам специальной военной операции и их семьям в 2026 году направят 25,8 миллиарда рублей. Отдельное внимание уделено дорожным мегапроектам и строительству внутригородских магистралей.

Парламентарий обратил внимание на то, что особое место в бюджете занимает строительство Большого Смоленского моста, которое ведется с опережением графика. Рабочее движение по мосту планируется открыть в 2027 году, завершение объекта — в 2028 году. На реализацию проекта на ближайшие три года предусмотрено 24 миллиарда рублей.

Кроме того, в бюджете предусмотрено 30 миллиардов рублей на софинансирование строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург, реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке федерального центра.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло проект городского бюджета на 2026–2028 годы в первом чтении.

