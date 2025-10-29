Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:07, 29 октября 2025Россия

Дмитриев собрался подать в суд на американскую газету

Глава РФПИ Дмитриев планирует подать в суд на The Washington Post
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев собрался подать в суд на американскую газету The Washington Post. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат в публикации] — так и не исправили», — написал чиновник.

Речь идет о публикации от 18 октября. Газета присвоила Дмитриеву цитату: «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех». Глава РФПИ призвал редакцию скорректировать статью, что и было сделано. Однако 28 октября спецпосланник президента сообщил, что днем ранее сотрудница издания вновь использовала некорректные формулировки.

Ранее Дмитриев в интервью американскому телеканалу сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатической договоренности. Он добавил, что Россия хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

    Раскрыты потери ВСУ в Красноармейске

    Пленный боец ВСУ назвал украинских военных безбожниками

    Доктор Мясников дал россиянам совет по поиску мужа

    Названы причины частых пробуждений среди ночи

    Стало известно о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Японией

    Еще семь российских аэропортов ограничили полеты

    Дмитриев собрался подать в суд на американскую газету

    Тюремщица занялась сексом с заключенным в молельной комнате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости