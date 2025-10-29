Силовые структуры
Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

СК: В Улан-Удэ пьяный подросток тяжело ранил двух приятелей на вечеринке
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В Улан-Удэ (Бурятия) двое подростков получили ножевые ранения на вечеринке, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Задержан несовершеннолетний участник вечеринки, напавший с ножом на приятелей.

По данным СК, в ночь на 25 октября компания распивала спиртное в квартире одного из подростков. Под утро пьяный 17-летний школьник впал в неадекватное состояние, схватил нож и стал наносить беспорядочные удары. Одному он попал ножом в бедро, второму — в грудь и живот. Приятели выбежали на улицу, погрузили раненого в такси и увезли в больницу, второй пострадавший был госпитализирован позднее.

Нападавшего обезоружил и закрыл в комнате до приезда сотрудников полиции хозяин квартиры.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из Иркутской области расправился с 14-летней школьницей из Шелехова после того, как она рассталась с ним.

