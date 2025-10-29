ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

В Донецкой народной республике (ДНР) подразделение ФСБ Горыныч уничтожило три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Антитеррористическое подразделение действовало в российском регионе совместно с отдельной гвардейской мотострелковой бригадой Южного военного округа. Бойцам удалось выследить укрывшихся в полевых блиндажах диверсантов и ликвидировать их. Отмечается, что засечь местонахождение противника удалось в том числе благодаря дрону-разведчику противника.

Ранее сообщалось, что в Карелии ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины местного жителя.