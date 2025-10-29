ФСБ задержала смотрящего за российским регионом криминального авторитета

В Уфе задержали смотрящего за российским регионом

В Уфе за занятие высшего положения в преступной иерархии задержали уроженца Чечни. Об этом Ленте.ру рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 49-летний мужчина в 2023 году получил статус смотрящего в Башкортостане, благодаря чему приобрел безоговорочный авторитет и стал руководить местным криминалитетом, выполняя организационно-распорядительные функции и улаживая конфликты. Он также назначал своих смотрящих за районами и исправительными учреждениями на территории региона.

Кроме того, авторитет собирал с уголовников деньги в так называемый общак (воровскую кассу). Ему предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области предстанет перед судом уроженец города Ишима, обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии, известный как Вася Немец.