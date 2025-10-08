Российский криминальный авторитет Вася Немец пойдет под суд за статус смотрящего

В Тюменской области авторитет Вася Немец пойдет под суд за статус смотрящего

В Тюменской области предстанет перед судом уроженец города Ишим, обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

По данным гособвинения, речь о ранее осужденном Иване Магере, известном в криминальном мире как Ваня Немец. Следствие установило, что с декабря 2020 по июнь 2022 годов, находясь в СИЗО-1, он контролировал соблюдение норм и правил криминального мира, используя свой авторитет и статус так называемого смотрящего — представителя вора в законе в учреждении.

Обвиняемый решал спорные вопросы между представителями криминальной среды и, находясь в изоляторе, создал ячейку запрещенного в России экстремистского движения, пропагандирующего криминальные ценности и отрицающего верховенство закона. Криминальному авторитету грозит до 17 лет колонии. Также перед судом предстанут четверо его подельников.

Ранее сообщалось, что авторитет из 90-х Леха Московский попал в СИЗО из-за подпольного бизнеса и статуса.