Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:01, 8 октября 2025Силовые структуры

Криминальный авторитет из 90-х Леха Московский оказался в СИЗО из-за подпольного бизнеса

Авторитет из 90-х Леха Московский попал в СИЗО за подпольный бизнес и статус
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: «Прайм Крайм»

В Нижнем Новгороде отправили в СИЗО жителя Москвы Алексея Иванова, известного в криминальном мире как авторитет Леха Московский. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, пользуясь связями в криминальном мире, наработанными в лихие 90-е Иванов создал ряд преступных сообществ по организации подпольных азартных игр. Его подпольные казино с игровым оборудованием располагались в помещениях жилых домом. Помимо незаконной преступной деятельности Леху обвинили также в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как отмечает издание «Нижний Новгород онлайн», Леха Московский был так называемым неучтенным вором в законе. Вместе с ним на время расследования уголовного дела в СИЗО отправились семь подельников.

По данным Telegram-канала Ni Mash, Леха Московский неоднократно оказывался в розыске и был фигурантом уголовных дел, но реальный срок так не разу и не получил. Известно, что авторитет участвовал в воровских сходках, где решались вопросы о распределение сфер влияния в криминальном мире

Уголовное дело в отношении Лехи Московского возбудили 30 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Насильник с ножом напал на москвичку

    В российской элитной гимназии учительницы сдавили руку шестикласснице за одно действие

    Биржевые цены на бензин и дизтопливо рекордно выросли

    Во Франции отказались поддержать любой новый кабмин

    В России назвали главную проблему мирного разрешения конфликта на Украине

    Microsoft исправила старую ошибку Windows

    Норвежская лыжница-чемпионка выступила категорически против возвращения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости