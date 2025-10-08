Криминальный авторитет из 90-х Леха Московский оказался в СИЗО из-за подпольного бизнеса

Авторитет из 90-х Леха Московский попал в СИЗО за подпольный бизнес и статус

В Нижнем Новгороде отправили в СИЗО жителя Москвы Алексея Иванова, известного в криминальном мире как авторитет Леха Московский. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, пользуясь связями в криминальном мире, наработанными в лихие 90-е Иванов создал ряд преступных сообществ по организации подпольных азартных игр. Его подпольные казино с игровым оборудованием располагались в помещениях жилых домом. Помимо незаконной преступной деятельности Леху обвинили также в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как отмечает издание «Нижний Новгород онлайн», Леха Московский был так называемым неучтенным вором в законе. Вместе с ним на время расследования уголовного дела в СИЗО отправились семь подельников.

По данным Telegram-канала Ni Mash, Леха Московский неоднократно оказывался в розыске и был фигурантом уголовных дел, но реальный срок так не разу и не получил. Известно, что авторитет участвовал в воровских сходках, где решались вопросы о распределение сфер влияния в криминальном мире

Уголовное дело в отношении Лехи Московского возбудили 30 сентября.