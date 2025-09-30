Тайный вор в законе Леха Московский попал под уголовное дело

В отношении тайного вора в законе Лехи Московского возбудили дело

Уголовное дело возбудили в отношении 53-летнего Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как вор в законе Леха Московский. Об этом сообщает РБК.

Мужчине вменяют статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Ему грозит до 15 лет колонии. Адвокат Иванова заявил, что его подзащитный вину не признает.

О задержании фигуранта в Москве сообщалось 27 мая. Одновременно были взяты еще 18 человек в Нижнем Новгороде, которых назвали членами преступной группы Иванова.

Иванова считают коронованным вором в законе, которому удавалось скрывать свой статус от правоохранителей 27 лет. О существовании неучтенного криминального авторитета стало известно более года назад. По данным оперативников, он был коронован в 1997 году кутаисским вором в законе Дато Себискверадзе и в 2007 году попал под задержание, однако тогда его не узнали.