52-летняя Хайди Клум показала архивное фото

Немецкая супермодель Хайди Клум показала архивное фото

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала архивное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

Манекенщица предстала на размещенном снимке времен молодости в желтом корсетном топе с прозрачной вставкой и бахромой. Помимо этого, звезда тогда надела мини-юбку синего, красного и черного оттенков. Стилисты завили волосы знаменитости в крупные локоны, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках. При этом Клум лежала на столе.

Ранее в октябре 52-летняя Хайди Клум в прозрачном платье пришла на шоу. Модель посетила ежегодное фэшн-шоу Vogue World, которое проводит журнал Vogue.