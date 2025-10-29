Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:27, 29 октября 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум показала архивное фото

Немецкая супермодель Хайди Клум показала архивное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала архивное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

Манекенщица предстала на размещенном снимке времен молодости в желтом корсетном топе с прозрачной вставкой и бахромой. Помимо этого, звезда тогда надела мини-юбку синего, красного и черного оттенков. Стилисты завили волосы знаменитости в крупные локоны, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках. При этом Клум лежала на столе.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Ранее в октябре 52-летняя Хайди Клум в прозрачном платье пришла на шоу. Модель посетила ежегодное фэшн-шоу Vogue World, которое проводит журнал Vogue.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Родственники пропавшей в тайге семьи Усольцевых вызвали интерес у следователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости