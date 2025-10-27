Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:19, 27 октября 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум в прозрачном платье пришла на шоу

Немецкая супермодель Хайди Клум в откровенном платье пришла на шоу Vogue
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Gonzalo Marroquin / Getty Images for Vogue

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летняя манекенщица посетила ежегодное фэшн-шоу Vogue World, которое проводит журнал Vogue. Она предстала перед камерами в белом жакете и прозрачном кремовом платье-рубашке до колена и с глубоким декольте. При этом знаменитость также надела белые кружевные трусы и бюстгальтер и черные туфли на платформе и каблуках.

В свою очередь, в подписи модель поблагодарила Vogue за устроенное представление.

Ранее в октябре Хайди Клум показала особенность своей груди.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Москвичей порадовали теплыми ночами

    52-летняя Хайди Клум в прозрачном платье пришла на шоу

    Бойцы ВСУ сложили оружие и сдались в плен после прочтенного в сброшенных на них листовках

    Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ показал их в лучшем качестве

    Брат Нурмагомедова заявил о желании причинить боль грузинскому чемпиону UFC

    Россия заявила о желании обсудить с США один вопрос

    В МИД России ответили на претензии США к «Буревестнику»

    Самолет едва не раздавил машину во время аварийной посадки в США и попал на видео

    В российском городе дом затопило кипятком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости