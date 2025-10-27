52-летняя Хайди Клум в прозрачном платье пришла на шоу

Немецкая супермодель Хайди Клум в откровенном платье пришла на шоу Vogue

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летняя манекенщица посетила ежегодное фэшн-шоу Vogue World, которое проводит журнал Vogue. Она предстала перед камерами в белом жакете и прозрачном кремовом платье-рубашке до колена и с глубоким декольте. При этом знаменитость также надела белые кружевные трусы и бюстгальтер и черные туфли на платформе и каблуках.

В свою очередь, в подписи модель поблагодарила Vogue за устроенное представление.

Ранее в октябре Хайди Клум показала особенность своей груди.