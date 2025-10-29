Известный иллюзионист раскрыл размер своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопян заявил, что получает пенсию около 60 тысяч рублей

Заслуженный артист России Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии. Его слова передает издание «Газета.Ru».

Иллюзионист сообщил, что доволен той пенсией, которую ему выдает государство.

«Я получаю около 60 тысяч, я даже не знаю, какая-то приличная пенсия приходит, как заслуженному артисту. До звания заслуженного артиста была маленькая, совсем крошечная, на нее вообще жить не смог бы», — заявил Акопян.

По словам артиста, на одну пенсию в наши дни прожить практически невозможно. «Я знаю актеров, у которых сложности, получают пенсию и еле волочат ноги. На одну пенсию жить — это очень скромно», — добавил он.

