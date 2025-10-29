Культура
19:51, 29 октября 2025Культура

Известный иллюзионист раскрыл размер своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопян заявил, что получает пенсию около 60 тысяч рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Амаяк Акопян раскрыл размер своей пенсии. Его слова передает издание «Газета.Ru».

Иллюзионист сообщил, что доволен той пенсией, которую ему выдает государство.

«Я получаю около 60 тысяч, я даже не знаю, какая-то приличная пенсия приходит, как заслуженному артисту. До звания заслуженного артиста была маленькая, совсем крошечная, на нее вообще жить не смог бы», — заявил Акопян.

По словам артиста, на одну пенсию в наши дни прожить практически невозможно. «Я знаю актеров, у которых сложности, получают пенсию и еле волочат ноги. На одну пенсию жить — это очень скромно», — добавил он.

Ранее стало известно, что иллюзионист Амаяк Акопян пожаловался на звонки мошенников, выдающих себя за экстрасенсов.

