Ключевой союзник США выразил мнение о Зеленском

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского начинающим политиком. Его слова передает журнал Politico.

Источники издания также отметили, что лидер Южной Кореи рассматривает Россию «как соседа, с которым она должна каким-то образом примириться, а не как врага» и всячески критикует введенные Сеулом антироссийские санкции.

«Почему мы должны ввязываться в чужую войну?» — задался вопросом Ли Чжэ Мен во время визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею.

Ранее более 100 южнокорейских и иностранных общественных организаций направили в администрацию президента Ли Чжэ Мена петицию, в которой потребовали восстановить авиасообщение с Россией.