В стране Азии потребовали от президента восстановить авиасообщение с Россией

В Южной Корее общественные организации потребовали восстановить рейсы в Россию
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

В Южной Корее более 100 местных и иностранных общественных организаций направили в администрацию президента Ли Чжэ Мена петицию, в которой потребовали восстановить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает Yonhap News Agency (YNA).

В заявлении говорится, что отсутствие прямых рейсов из страны Азии в Россию нарушает права на передвижение 150 тысяч корейцев. «Прямое авиасообщение между Кореей и Россией, приостановленное на три с половиной года, должно быть восстановлено», — также сказано в документе.

На пресс-конференции 28 октября в Национальном собрании республики активисты заявили, что отсутствие прямых рейсов между странами привело к росту цен на авиабилеты и увеличению времени в пути в два-три раза. «Иностранные студенты, пожилые корейцы, бизнесмены и группы культурного обмена испытывают огромные неудобства и потери», — подчеркнули общественные деятели.

Ранее глава Министерства транспорта России Андрей Никитин заявил, что вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей прорабатывается. Он отметил, что работа над инициативой идет, но она рассматривается «в числе прочих».

