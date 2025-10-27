В России рассказали о работе над возобновлением прямых рейсов с рядом стран

Минтранс: Вопрос возобновления прямых рейсов с Южной Кореей прорабатывается

Вопрос возобновления прямых рейсов между Россией и Южной Кореей, а также рядом других государств прорабатывается. Об этом журналистам рассказал глава Минтранса России Андрей Никитин, его слова приводит ТАСС.

«Такие варианты в проработке действительно есть, но как и с рядом других стран, я бы не выделял это как отдельный какой-то сверх приоритет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах конференции «Приоритет — технологическое лидерство».

Он отметил, что работа над инициативой идет, но она рассматривается «в числе прочих».

Ранее российским туристам пообещали прямые рейсы в Малайзию до конца 2025 года. Сообщалось, что летать в популярную курортную страну Азии будет Red Wings.