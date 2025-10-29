Бывший СССР
Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

Украинский военный рассказал о зашедших в Константиновку ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уже зашли в Константиновку, рассказал украинский военный с позывным Мучной. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«На этом участке фронта ситуация обострилась, бои уже идут непосредственно в черте города, а именно в районе Сантуриновки. Противник смог продвинуться и частично закрепился у трамвайного депо, пытаясь удержать плацдарм для дальнейших действий в городских кварталах», – сообщил он.

Украинский военный добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пробуют стабилизировать линию, но ситуация неустойчива.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России заходят на границы Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

