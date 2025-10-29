Бывший СССР
Лишенному гражданства экс-мэру Одессы предъявили обвинения

Лишенному гражданства экс-мэру Одессы Труханову предъявили обвинения

Лишенному гражданства экс-мэру Одессы Геннадию Труханову предъявили обвинения, об этом сообщает «Украинская правда».

По информации издания, чиновнику и семи его подчиненным инкриминируют служебную халатность за непринятие мер до, во время и после непогоды в конце сентября. Среди них два заместителя бывшего мэра.

В домах Труханова и его заместителей проводятся обыски.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы 14 октября. Причиной решения стало якобы наличие у Труханова российского паспорта.

Городской глава заявлял, что будет обжаловать решение президента. Он предположил, что петиция по лишению гражданства была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства из неприязни.

