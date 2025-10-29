«Медиабренд» и РЭУ имени Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве

«Медиабренд» и РЭУ им. Плеханова заключили соглашение о партнерстве

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией промышленного развития творческих практик «Медиабренд» и Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова.

Премия «Медиабренд», ежегодно отмечающая лучшие проекты в области маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа, расширяет свое сообщество и открывает возможности для студентов профильных направлений. Цель сотрудничества — создание площадки для обмена опытом между представителями креативных индустрий, экспертами медиа и начинающими специалистами.

С 2023 года «Медиабренд» переформатировал свою работу, включив в оргкомитет экспертов из онлайн-кинотеатров и кинопрокатных компаний, а также обозначил образовательную миссию. В 2025 году премия впервые заключила официальное соглашение с вузом. Партнеры намерены создать акселератор креативных инициатив, площадку для взаимодействия студентов и профессионалов отрасли, а также запустить проект наставничества.

Во время подписания соглашения была объявлена дата торжественной церемонии вручения премии «Медиабренд 2025». Она состоится 2 декабря в зале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В этот день пройдет образовательная конференция для студентов, на которой лекции прочитают руководители маркетинговых и продюсерских подразделений ведущих телеканалов и онлайн-платформ России.

В регламенте XIII конкурса «Медиабренд» заявлены 49 номинаций, подано более 800 кейсов. В настоящее время проходит голосование экспертов и членов оргкомитета.

Креативный директор «Плюс Студии» Павел Ситников подчеркнул, что взаимодействие с образовательными учреждениями отвечает запросу рынка на подготовку нового поколения специалистов. «Мир маркетинга и промо стремительно меняется, появляются новые инструменты, меняется контекст их применения. В рамках образовательной конференции у студентов будет возможность получить релевантный сегодняшнему дню опыт, поработать в рамках пробных кейсов и мастер-классов», — отметил Павел Ситников.

Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Владислав Разгоев отметил, что сотрудничество с университетом создает возможности для профессионального роста молодых специалистов. «"Матч ТВ" не только транслирует спорт, но и формирует культуру здорового образа жизни, используя маркетинговые инструменты. Новые кадры будут востребованы в любые времена, и партнерство с университетом откроет двери в индустрию маркетинга для студентов», — пояснил Владислав Разгоев.

Директор по маркетингу телеканала НТВ Анастасия Лисова добавила, что выход премии за рамки отраслевого мероприятия подчеркивает ее стратегическое развитие. «Когда движение происходит в сторону образования и обучения, это знаково вдвойне. Телеканалы и онлайн-кинотеатры нуждаются в молодых специалистах, деятельность которых находится на стыке творчества и технологий. У "Медиабренда" огромная база знаний, которую теперь можно системно передавать студентам РЭУ имени Г. В. Плеханова», — отметила Анастасия Лисова.

Главный продюсер медиаплатформы «Смотрим» (ВГТРК) Лили Шерозия подчеркнула, что развитие креативных навыков остается важным элементом профессиональной подготовки. «Премия "Медиабренд" всегда была возможностью почувствовать себя частью процесса создания новых смыслов. Большая удача и правильная стратегия — связать это направление медиаиндустрии с учебным процессом одного из ведущих вузов страны. Уверена, что для студентов это станет вдохновением, а для нас — источником новых кадров и идей», — заключила Лили Шерозия.