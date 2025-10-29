Франкен: Россия производит в четыре раза больше снарядов, чем все страны НАТО

Россия производит в четыре раза больше снарядов, чем все страны НАТО. Так на призывы не опасаться Россию ответил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью De Morgen.

«В Европе даже нет центрального командования. За исключением нескольких подразделений Еврокорпуса в Страсбурге, у нас нет ничего, что можно немедленно бросить в бой», — отметил он.

Бельгийский министр подчеркнул, что Россия — геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что лидерам Евросоюза, призывающим бить по России, следует помнить об отсутствии у Европы защиты от новейших российских ракет.