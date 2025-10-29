Минпросвещения прокомментировало данные о массовых обращениях учителей из-за зарплат

Минпросвещения опровергло данные о массовых обращениях учителей из-за зарплаты

Информация о том, что российские учителя массово жалуются на снижение заработной платы, не соответствует действительности. Об этом заявили в Минпросвещения, передает

«Интерфакс».

«В сентябре в Минпросвещения РФ поступило 335 обращений, касающихся вопросов заработной платы педагогов. Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.

Минпросвещения подчеркнуло, что держит на контроле вопрос оплаты труда педагогов. Те обращения, которые поступали в министерство, касались отсутствия стимулирующих выплат, премий и надбавок — они, как заверили в ведомстве, носят индивидуальный характер.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство допускает повышение зарплаты учителей по всей стране. По словам чиновника, зарплата должна быть понятной и прозрачной.