Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:59, 16 сентября 2025Россия

Министр просвещения допустил повышение зарплаты учителей

Министр просвещения Кравцов допустил повышение зарплаты учителей по всей стране
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Минпросвещения России допускает повышение зарплаты учителей по всей стране. Об этом заявил сообщил глава министерства Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

По словам чиновника, зарплата должна быть понятной, прозрачной.

«Не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Минпросвещения начало разработку единых критериев начисления заработный платы учителям. Уточняется, что они должны действовать в рамках пилотного проекта в трех регионах страны.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал кабмин ввести в стране единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

    Россиянин побывал на европейском курорте и описал его фразой «русские — в почете»

    В Британии оценили число погибших на СВО наемников

    На Украине объявили в розыск главу ЦИК России

    Волки растерзали пятилетнюю девочку

    Министр просвещения допустил повышение зарплаты учителей

    Попытку атаки БПЛА на Курск сняли на видео

    Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

    В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

    В Подмосковье арестовали предпринимателя по делу об убийстве экс-депутата Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости