02:49, 13 сентября 2025Экономика

В Минпросвещения начали разработку единых критериев начисления зарплаты учителям

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Минпросвещения России начало разработку единых критериев начисления заработный платы учителям. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что они должны действовать в рамках пилотного проекта в трех регионах страны.

По словам министра, благодаря этим мерам зарплата педагогов станет более прозрачной. Помимо этого, проект позволит избежать неравномерных выплат, которые наблюдаются в ряде регионов страны.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал правительство ввести в стране единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. Это, по мнению парламентария, будет и оказанием материальной помощи и проявлением признательности учителям, а также повысит престиж их профессии.

