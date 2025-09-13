В Минпросвещения начали разработку единых критериев начисления зарплаты учителям

Минпросвещения начало разработку единых критериев начисления зарплаты учителям

Минпросвещения России начало разработку единых критериев начисления заработный платы учителям. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что они должны действовать в рамках пилотного проекта в трех регионах страны.

По словам министра, благодаря этим мерам зарплата педагогов станет более прозрачной. Помимо этого, проект позволит избежать неравномерных выплат, которые наблюдаются в ряде регионов страны.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал правительство ввести в стране единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. Это, по мнению парламентария, будет и оказанием материальной помощи и проявлением признательности учителям, а также повысит престиж их профессии.