Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:48, 29 октября 2025Из жизни

Молодой сотрудник кафе не пережил 80-часовой рабочей недели

В Южной Корее 20-летний сотрудник популярной сети кафе умер из-за переработок
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rynaonair / Shutterstock / Fotodom  

В Южной Корее разгорелся скандал из-за 20-летнего сотрудника популярной сети кафе-пекарен, который не пережил 80-часовой рабочей недели. Об этом сообщает The Korea Times.

Молодого сотрудника одного из кафе сети London Bagel Museum не стало в июле. Как утверждают занимающиеся его делом члены «Партии справедливости», кореец устроился на работу туда в мае 2024 года и с тех пор его постоянно заставляли перерабатывать. В частности утверждается, что в день смерти он пришел на работу в девять часов утра, а ушел в полночь. Более того, выяснилось что за неделю до этого ему пришлось работать 21 час в день.

В «Партии справедливости» заявили, что зачастую рабочая неделя молодого человека была 80-часовой Он не выдержал такой нагрузки. В партии также заявили, что трудовой договор корейца предусматривал 14 переработок, что превышает разрешенную в стране 52-часовую рабочую неделю. Родные молодого человека требуют, чтобы за случившееся с ним несли ответственность владельцы London Bagel Museum. Однако там сказали, что предоставленные им данные о переработках не соответствуют рабочим записям компании.

Материалы по теме:
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой» Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
4 августа 2019
«Приходилось вызывать полицию» Московский гардеробщик — о корпоративах в театре, обмане зрителей и агрессивных театралах
«Приходилось вызывать полицию»Московский гардеробщик — о корпоративах в театре, обмане зрителей и агрессивных театралах
17 сентября 2024

Ранее сообщалось, что в Японии идет суд над бывшим управляющим кафе из провинции Кумамото, который ударил ножом трех увольняющихся молодых сотрудниц. Защита мужчины утверждает, что он испытывал постоянный стресс из-за переработок.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    Орбан изложил свое видение мира и стабильности в Европе

    В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Трампа наградили

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    ЦБ оценил влияние слабого рубля на российскую экономику

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    МИД Китая анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости