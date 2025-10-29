Названы впечатлившие отца Илона Маска города России

Больше всего отца Илона Маска впечатлило городское планирование Москвы и Казани

Отец главы американских корпораций SpaceX и Tesla Илона Маска, Эррол Маск, посетил Россию. Что больше всего впечатлило его за время поездки, он рассказал в ходе выступления в московском офисе IT-компании Ivideon. Его слова приводит РИА Новости.

Как признался Маск-старший, неизгладимое впечатление на него произвели Москва и Казань. Отец миллиардера поразился удобству и продуманности городского планирования. Особое восхищение Эррола Маска, как инженера по образованию и профессии, вызвали городские улицы, которые при своей широте остаются хорошо освещены. «Для большинства это скучно, но для меня, как инженера, очень интересно проследить мысль, стоящую за этим», — прокомментировал он. Под впечатлением Маск-старший остался и после посещения местных университетов.

Кроме того, Маска удивил город Суздаль. Отец американского бизнесмена подчеркнул, насколько его удручает состояние инфраструктуры в родной ему Южно-Африканской Республике и в Соединенных Штатах.

Ранее другое достоинство российских городов назвал журналист издания Spectator Джеймс Делингпол. Его привели в восхищение безопасность на улицах, а также развитая инфраструктура и уровень жизни россиян.