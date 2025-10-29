Описано влияние ИИ на популярность стримингов

«Яндекс Музыка» увеличила аудиторию подписчиков до 30,5 млн в месяц

Благодаря рекомендациям на базе искусственного интеллекта (ИИ) аудитория российского стримингового сервиса «Яндекс Музыка» выросла. Об этом говорится в финансовом отчете Яндекса за III квартал 2025 года, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В компании рассказали, что число подписчиков «Плюса», слушающих Яндекс Музыку выросло на 32 процента за год. Ключевым драйвером роста и удержания подписчиков стали рекомендации на базе ИИ, именно точность рекомендательной системы «Моя волна» повлияла на популярность стримингового сервиса среди россиян. В «Яндекс Музыке» заявили, что в 2025 году внедрили для меломанов новую генеративную модель ARGUS, разработанную исследователями компании.

«Благодаря этому обновлению слушатели "Моей волны" стали добавлять в коллекцию на 20 процентов больше треков артистов, которых они слышат впервые», — говорится в сообщении. По данным фирмы, ежемесячно «Мою Волну» слушают 90 процентов пользователей мобильных приложений сервиса.

«Яндекс Музыка» является частью мультиподписки «Яндекс Плюс». За год число подписчиков «Плюса» выросло на 25 процентов и достигло 44,9 миллиона.

28 октября российская компания «Яндекс» представила новую категорию носимых устройств. Гаджеты будут работать с «Алисой AI» — мощной универсальной нейросетью, которая, по словам разработчиков, сможет решать любые задачи.