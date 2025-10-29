Мужчина отказался пробовать с партнершей свой фетиш по неочевидной причине

Мужчина, хранивший в тайне свой фетиш, отказался пробовать его с партнершей по неочевидной причине. Свою историю он рассказал в разделе «Sex» форума Reddit.

По словам автора поста, ему 29 лет, со своей 30-летней партнершей он встречается уже около года. Они мало экспериментируют в сексе, но интимную близость с девушкой он считает лучшей в своей жизни.

Недавно автор разрешил девушке покопаться в его старом ноутбуке. «Там было несколько видеороликов, в которых раскрывался мой фетиш. Сначала она была в некотором шоке, но когда увидела мое смущение, утешила меня и сказала, что я не должен стесняться и что она не осуждает меня», — пишет мужчина.

Однако на днях девушка напомнила об этом случае и предложила попробовать фетиш своего возлюбленного в постели. «Проблема в том, что, возможно, я прозвучу как придурок, но не хочу делать этого с ней: фетиш касается части тела, которую я не нахожу у нее привлекательной. Я пытался проникнуться к этой части симпатией, но ничего не получилось», — признался он.

Теперь мужчина не знает, как сказать об этом партнерше, чтобы не задеть ее самооценку. В ответ пользователи сети порекомендовали автору поста заверить девушку, что он только фантазировал об этом фетише, но никогда не хотел воплощать фантазии в реальность.

Ранее женщины, работавшие стриптизершами, вспомнили о просьбах клиентов, которые считают самыми странными. Одна стриптизерша вспомнила, что ее самый странный клиент носил с собой патронташ с капсулами, заполненными прахом его собаки.