14:06, 29 октября 2025Наука и техника

На Украине американские Bradley получили советский «Контакт»

На Украине заметили БМП Bradley с советской динамической защитой «Контакт»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tim Shaffer / Reuters

Американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые получили Вооруженные силы Украины (ВСУ), начали оснащать советской динамической защитой «Контакт». Это свидетельствует о недостаточной защите машин, пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на фото Bradley, поступивших в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Машина получила блоки «Контакта-1», которыми прикрыли лобовую часть корпуса в районе моторно-трансмиссионного отделения.

Также на БМП можно заметить решетчатый «мангал», который прикрывает верхнюю полусферу, и резиновый экран в передней части корпуса.

Динамическую защиту «Контакт-1» приняли на вооружение в 1985 году. Она предназначена для защиты техники от кумулятивных боеприпасов. При пробитии элемента кумулятивной струей происходит детонация и разлет металлических пластин «Контакта» в противоположные стороны. Это может снизить эффективность кумулятивного боеприпаса.

В июле стало известно, что армия США планирует заказать 1500 штатных «мангалов» для защиты бронетехники.

